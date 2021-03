© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti vogliamo tornare alla normalità ma dobbiamo farlo in condizione di totale sicurezza, per questo bisogna spingere per il piano vaccinale e garantire sostegni a lavoratori e imprese." Lo ha detto al Tg3 il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia.(Rin)