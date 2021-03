Arabia Saudita: dipartimento Stato Usa esprime “preoccupazione” per situazione diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha espresso preoccupazione, nel suo rapporto annuale sui diritti umani, in merito alle sparizioni forzate di alti reali sauditi, tra cui l'ex principe ereditario Mohammed bin Nayef e il principe Ahmed bin Abdulaziz, fratello di re Salman. Il rapporto, pubblicato ieri, valuta lo stato dei diritti umani globali nel 2020 per il Paese. Il rapporto è stato il primo del suo genere ad essere rilasciato dall'amministrazione di Joe Biden. I documenti dovrebbero essere privi di influenza politica e sono compilati da burocrati di varie fonti. Il dipartimento di Stato ha documentato una serie di abusi nel regno, e ha anche notato miglioramenti e leggi volti a riformare il sistema giudiziario dell'Arabia Saudita. Se da un lato Washington si è in gran parte astenuta dal commentare la politica interna della famiglia reale saudita, il documento riconosce le violazioni dei diritti umani contro i reali sauditi senza commentare le implicazioni politiche. In un'epurazione senza precedenti iniziata nel 2017, il principe ereditario Mohammed bin Salman ha arrestato critici e presunti concorrenti in Arabia Saudita, inclusi molti dei suoi cugini reali, nel tentativo di consolidare il potere. (segue) (Res)