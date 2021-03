Arabia Saudita: dipartimento Stato Usa esprime “preoccupazione” per situazione diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'inizio di marzo, secondo quanto riferito, le autorità hanno arrestato quattro principi anziani: il principe Ahmed bin Abdulaziz, fratello di re Salman; suo figlio, il principe Nayef bin Ahmed, ex capo dell'intelligence dell'esercito; il principe Mohammed bin Nayef, ex principe ereditario e ministro degli Interni e suo fratello minore, il principe Nawaf bin Nayef", si legge nel rapporto. "Ad agosto gli avvocati che rappresentano il principe Mohammed bin Nayef hanno affermato di essere sempre più preoccupati per il suo benessere, sostenendo che la sua ubicazione fosse rimasta sconosciuta cinque mesi dopo la sua detenzione e affermando che non gli erano state concesse visite dal suo medico personale", riferisce il dipartimento di Stato Usa. (segue) (Res)