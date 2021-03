Arabia Saudita: dipartimento Stato Usa esprime “preoccupazione” per situazione diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto, il dipartimento di Stato sottolinea che nel Paese sono state registrate importanti violazioni dei diritti umani tra cui: uccisioni illegali; esecuzioni per reati non violenti; sparizioni forzate; tortura e casi di trattamento crudele, inumano o degradante di prigionieri e detenuti da parte di agenti governativi; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita; arresto e detenzione arbitrari; prigionieri politici; gravi restrizioni alla libertà di espressione comprese minacce di violenza o arresti o procedimenti penali ingiustificati contro giornalisti, censura, blocco di siti e molestie e intimidazioni contro dissidenti sauditi che vivono all'estero; sostanziale interferenza con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione; severe restrizioni alla libertà religiosa; restrizioni alla libertà di movimento; incapacità dei cittadini di scegliere pacificamente il proprio governo attraverso elezioni libere ed eque; violenza e discriminazione contro le donne (sebbene siano state attuate nuove iniziative per i diritti delle donne); tratta di esseri umani; criminalizzazione dell'attività sessuale omosessuale consensuale; e restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori, compreso il divieto di sindacati e contrattazione collettiva. (segue) (Res)