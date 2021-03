Arabia Saudita: dipartimento Stato Usa esprime “preoccupazione” per situazione diritti umani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In molti casi il governo non ha punito i funzionari accusati di aver commesso violazioni dei diritti umani, contribuendo a creare un ambiente di impunità”, si legge nel rapporto. Il dipartimento di Stato Usa si occupa anche del caso dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul nel 2018, sottolineando: “A settembre la Procura della Repubblica ha annunciato un verdetto finale nel processo per omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso presso il consolato saudita a Istanbul, in Turchia, nel 2018. Tutti e cinque gli imputati, precedentemente condannati a morte per il loro ruolo, hanno visto la commutazione della loro pena a un massimo di 20 anni di prigione, a seguito della perdono della famiglia Khashoggi. Ad altri tre è stata confermata la pena detentiva. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, Agnes Callamard, ha definito i verdetti una ‘parodia della giustizia’ e ha dichiarato che funzionari di alto livello hanno organizzato e sostenuto l'esecuzione di Jamal Khashoggi”. (segue) (Res)