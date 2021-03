Arabia Saudita: dipartimento Stato Usa esprime “preoccupazione” per situazione diritti umani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto il dipartimento Stato cita anche violazioni commesse dalla coalizione internazionale a guida saudita impegnata nella guerra in Yemen. “I militanti Houthi hanno condotto attacchi missilistici, missilistici, droni e artiglieria mirati al territorio saudita su base quasi settimanale. Secondo quanto riferito, gli attacchi aerei della coalizione guidata dai sauditi nello Yemen hanno provocato vittime civili e danni alle infrastrutture in più occasioni. A giugno il segretario generale delle Nazioni Unite ha notato una ‘diminuzione significativa e sostenuta di uccisioni e mutilazioni a causa di attacchi aerei’ e ha rimosso la coalizione guidata dai sauditi dall'elenco dei partiti responsabili di gravi violazioni contro i bambini nei conflitti armati. Il Joint Incident Assessment Team, un organo investigativo indipendente, ha esaminato le accuse di vittime civili contro la coalizione guidata dai sauditi nello Yemen e ha deferito incidenti per potenziali azioni”, si legge nel rapporto. Il dipartimento di Stato ha citato inoltre una serie di miglioramenti avvenuti nel regno, tra questi: il regio decreto che ha abolito le condanne a morte discrezionali per reati commessi da minori; il divieto della Corte suprema alle fustigazioni come sentenza discrezionale e la sostituzione di tale pratica a con pene detentive o multe. “Le autorità hanno continuato a espandere i diritti delle donne, inclusa una sentenza del tribunale secondo cui una donna che vive in modo indipendente non costituisce un atto criminale e la decisione del ministero dell'Istruzione di eliminare per le donne che studiano all'estero con una borsa di studio governativa di essere accompagnate da un tutore maschio”, precisa il rapporto del dipartimento di Stato Usa. (Res)