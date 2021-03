Rifiuti: POLITI–BORDONI (Lega), siamo all'ultimo atto su via commissariamento gestione Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco della raccolta dei rifiuti annunciato da Ama "è purtroppo frutto di una grave situazione che era prevedibile. Ci chiediamo da cinque anni –dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Maurizio Politi- dove sia il piano industriale di Ama, che vanta oltre un miliardo di euro di debito e che potrebbe diventare la prima azienda d'Italia nel settore. Le pesanti mancanze gestionali della Raggi e di Zingaretti sono evidenti a tutti, ma ancor più è evidente l'assoluto rimpallo di responsabilità a cui stiamo assistendo da cinque anni e che ha portato all'aggravarsi della situazione di Ama". I cittadini "portano il peso di una città sommersa dai rifiuti - dice invece nella stessa nota il consigliere al comune di Roma della Lega Davide Bordoni- siamo all'ultimo atto sulla via del commissariamento nella gestione dei rifiuti della Capitale che vorremmo scongiurare in ogni modo. Il problema è che Raggi e Zingaretti hanno depotenziato Ama penalizzandola con assenza di continuità sia amministrativa che politica ed è per questo che siamo in continua emergenza e dobbiamo scaricare il problema sulle aree limitrofe e sulle altre Regioni. La vera svolta per i romani arriverà con le proposte e i progetti che la Lega ha intenzione di portare sulla Capitale". (Com)