Porti: Rospi (Pp), tassare Autorità portuali è controsenso, pensiamo a piattaforma

- "Tassare le Autorità portuali? Un controsenso nocivo sia a livello infrastrutturale che economico. Hanno fatto bene le Autorità portuali, enti pubblici non economici, a fare causa alla commissione europea che chiede di tassare gli scali italiani. È da tempo che va avanti questa disputa tra l’Italia e la commissione Ue, ma ancora non si è capito quanto sia negativa una decisione simile in termini di strategia logistica ed economica per il nostro Paese e per l’intera Europa, proprio in un momento in cui l’economia ha bisogno di crescere e non di fermarsi". Lo spiega in una nota il deputato e presidente di Popolo protagonista, Gianluca Rospi. "Se si tassano le Autorità portuali - prosegue il parlamentare - ci sarebbe un rischio altissimo di intromissione da parte dei privati nella gestione dei porti e questo non garantirebbe più l’interesse pubblico". Per Rospi, "più che parlare di tassazioni è necessario attivarsi per mettere in atto una strategia economica che guardi alla realizzazione di una piattaforma logistica europea del Mediterraneo, interconnettendo tutti i porti italiani e le loro zone retroportuali. In questo modo oltre che un vantaggio economico, l’Europa riprenderà quel ruolo strategico nel commercio marittimo del Mediterraneo. Non posso che augurarmi che tutta questa sequela abbia una fine rapida e positiva per il bene del nostro Paese che, ricordiamoci, vanta circa ottomila chilometri di costa, in Europa seconda solo alla Grecia, e conta 54 porti di rilevanza nazionale".(Com)