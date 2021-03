Americhe: nuovi documenti rivelano il ruolo del Brasile nel colpo di Stato contro Allende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il National Security Archive (Nsa) degli Stati Uniti ha pubblicato oggi 13 nuovi documenti declassificati che rivelano il ruolo avuto dal regime militare del Brasile nel colpo di Stato che l'11 settembre del 1973 portò alla caduta del governo socialista di Salvador Allende in Cile. I documenti dimostrano "lo sforzo del regime brasiliano per sovvertire la democrazia e favorire l'instaurazione della dittatura" del generale Augusto Pinochet. In particolare un cablogramma "strettamente riservato" inviato nel marzo del 1971 dall'ambasciatore cileno in Brasile, Raul Rettig, informava che diverse fonti avevano riportato che il regime militare brasiliano stava valutando come istigare un'insurrezione per rovesciare il governo Allende. Secondo le informazioni ottenute da Rettig il governo di Brasilia, guidato allora da Emílio Garrastazu Medici, aveva istituito una "sala di guerra" con mappe e modelli della catena montuosa andina lungo il confine cileno per pianificare operazioni di infiltrazione. (segue) (Abu)