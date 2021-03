Americhe: nuovi documenti rivelano il ruolo del Brasile nel colpo di Stato contro Allende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto di Rettig rivelava inoltre che "l'esercito brasiliano avrebbe inviato in Cile un certo numero di agenti segreti che sarebbero entrati nel paese come turisti, con l'intenzione di raccogliere più informazioni sulle possibili regioni in cui potrebbe operare un movimento di guerriglia". Il cablogramma di Rettig, afferma l'Nsa in una nota, è uno dei centinaia di documenti ottenuti dagli archivi brasiliani, cileni e statunitensi dal giornalista investigativo Roberto Simon e raccolti nel libro, "Brasile contro la democrazia: la dittatura, il colpo di stato in Cile e la guerra fredda in Sud America". Pubblicato in Brasile il mese scorso, il libro espone il ruolo clandestino svolto dal regime militare brasiliano nel colpo di stato dell'11 settembre 1973 che portò al potere il generale Augusto Pinochet, nonché il contributo brasiliano all'apparato repressivo cileno durante i suoi 17 anni di dittatura. (segue) (Abu)