Americhe: nuovi documenti rivelano il ruolo del Brasile nel colpo di Stato contro Allende (3)

- Tra i documenti anche il resoconto di una riunione tenuta nel dicembre del 1971 a Washington tra il generale Garrastazu Médici, e l'allora presidente degli Usa, Richard Nixon. I due leader discussero apertamente di azioni per deporre Allende. Medici disse a Nixon in quell'occasione che Allende sarebbe stato rovesciato "per le stesse ragioni per cui Joao Goulart era stato rovesciato in Brasile" e rivelò che "il Brasile stava lavorando a tal fine". Nixon rispose per parte sua "che era molto importante che il Brasile e gli Stati Uniti lavorassero a stretto contatto in questo campo" e offrì "aiuti discreti" e denaro per le operazioni brasiliane contro il governo Allende. Il titolare della Casa Bianca sottolineò inoltre che il Brasile poteva aiutare gli Stati Uniti a sconfiggere non solo Allende, ma anche altri governi e movimenti di sinistra in tutta l'America Latina. "Ci sono molte cose che il Brasile come paese sudamericano può fare e che gli Stati Uniti non possono", disse Nixon. (Abu)