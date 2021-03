Finlandia: Covid, premier Marin favorevole a ritiro proposta per serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Finlandia intende ritirar lea proposta per imporre una serrata in diverse località del Paese per contenere la diffusione del Covid-19. Lo ha annunciato la premier finlandese Sanna Marin, precisando che la decisione segue una presa di posizione da parte della commissione per il diritto costituzionale secondo cui la proposta sarebbe stata "troppo vaga e contro la Costituzione". La serrata avrebbe dovuto includere anche la capitale Helsinki, con una forte restrizione delle possibilità dei cittadini di uscire senza comprovate giustificazioni. Scrivendo su Twitter, la premier Marin ha invitato a ritirare la proposta dal Parlamento. "La situazione legata al Covid è ancora grave e ciascuno di noi dovrebbe evitare tutti i contatti stretti. La Pasqua va trascorsa solo con le persone più vicine e vanno evitati spostamenti inutili", ha dichiarato Marin secondo cui "alla fine quello che più conta è come agiamo". "Molti cittadini agiscono in modo responsabile da più di un anno e hanno seguito coscienziosamente le istruzioni delle autorità. Grazie a ciascuno di voi. Dobbiamo ancora lavorare insieme per rendere l'estate più luminosa per tutti noi", ha concluso. (Sts)