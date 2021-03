Mozambico: Pam assiste le vittime dell'offensiva jihadista a Palma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite sta lavorando 24 ore su 24 per assistere le persone bisognose a seguito dell'ultima esplosione di violenza nella città di Palma, nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico. I brutali attacchi - si legge in una nota del Pam - hanno lasciato migliaia di persone in fuga dalle loro case a Palma e bisognose di urgente assistenza umanitaria. L'agenzia Onu ha incrementato l'assistenza e mira a raggiungere fino a 50 mila persone colpite dagli attacchi, fornendo assistenza alimentare di emergenza, inclusi biscotti ad alta energia e razioni di risposta immediata (Irr) costituite da riso, legumi, olio vegetale, cibi in scatola come sardine e fagioli, biscotti e acqua per le persone evacuate sia per via aerea e marittima che per quelli che fuggono a piedi. Circa 2 mila di questi kit di razioni vengono attualmente impiegati per sostenere gli sfollati che dovessero arrivare a Pemba, all'isola di Ibo e ai distretti vicini come Mueda e Nangade. Il Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (Unhas), gestito dal Pam, sta fornendo un ponte aereo per il trasporto di personale medico d'emergenza, operatori umanitari il più vicino possibile ai siti operativi, nonché per fornire l'evacuazione medica delle persone bisognose. (segue) (Com)