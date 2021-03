Mozambico: Pam assiste le vittime dell'offensiva jihadista a Palma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unhas sostiene in modo "eccezionale" l'evacuazione dei civili, comprese le donne, i bambini e le persone gravemente ferite. Dall'inizio della crisi, il 24 marzo, sono state effettuate 18 rotazioni Unhas ed evacuate 335 persone. Il Pam, prosegue la nota, si impegna a garantire che l'assistenza di emergenza raggiunga coloro che ne hanno più bisogno e prevede di continuare l'assistenza alimentare a Palma non appena sarà sicuro per tutto il personale umanitario e i partner farlo: Pam e Unicef sono in stand-by con un extra di 2 mila cibo kit e kit di emergenza per acqua, servizi igienici e igiene per assistere le persone colpite a Palma. L'agenzia sta lavorando con i partner per schierare squadre umanitarie in punti strategici per accogliere le persone che fuggono dagli scontri e sta contribuendo allo sforzo collettivo delle organizzazioni umanitarie e della società civile per fornire servizi sociali alle persone colpite. Prima degli attacchi, il Pam e i suoi partner avevano consegnato 258 tonnellate di assistenza alimentare e nutrizionale per soddisfare le esigenze di quasi 16 mila persone per un mese a Palma. (Com)