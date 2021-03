Recovery: Gasparri (FI), sia occasione per dare a Roma poteri Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra i grandi temi che il Il Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrà affrontare c'è anche quello di Roma capitale. Noi riteniamo che alla capitale d'Italia vadano concessi i poteri di una Regione, al pari di quanto accade per le altre capitali europee". Lo afferma in aula il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, durante il dibattito sulla relazione delle Commissioni parlamentari sulla proposta del Pnrr. "Non è pensabile che la capitale d'Italia e della cristianità possa essere gestita con i criteri degli altri comuni, piccoli o grandi che siano. Servono poteri specifici e definiti. Per farlo servono soluzioni di carattere finanziario e giuridico, a cominciare dalla modifica dell'art. 114 della Costituzione trasformando appunto la città di Roma in Regione - aggiunge Gasparri -. Tra le proposte di Forza Italia per Roma, c'è anche il capitolo molto cruciale della rigenerazione urbana bloccata dal precedente governo giallorosso. Conte, diciamolo chiaro, ha paralizzato i lavori di ristrutturazione degli edifici della capitale in nome di un falso ambientalismo. Con il Recovery plan abbiamo una concreta occasione per rimediare e rilanciare davvero la capitale. Non sprechiamolo", conclude Gasparri. (Com)