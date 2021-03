Roma: Figliomeni (Fd'I), lavori male eseguiti in via Tiburtina, stalli bus pericolosi a Rebibbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato un interrogazione urgente alla Sindaca Raggi ed agli Assessori al fine di chiedere una valutazione tecnica dei recenti stalli per gli autobus realizzati dinanzi alla stazione metro Rebibbia". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Diversi cittadini, nonché gli stessi conducenti dei bus, rilevano con foto e video, la situazione di pericolo ivi esistente poiché, sia per entrare che per uscire dagli stalli, gli autobus occupano una delle due carreggiate della Tiburtina, una strada caratterizzata da un notevole flusso di macchine e, con ciò, mettendo a rischio la sicurezza stradale per gli ignari automobilisti, nonché per gli autisti e per i numerosi cittadini che utilizzano questi mezzi - aggiunge Figliomeni -. La stessa criticità, inoltre, è stata rilevata quando, nello stesso stallo, sono presenti due mezzi con uno dei due che resta 'fuori' di circa la metà e sempre sulla strada. Dopo anni di disagi patiti dai cittadini a causa degli interminabili lavori sulla via Tiburtina, non vorremmo che qualcuno si fosse dimenticato di rispettare le norme tecniche previste dal codice della strada. Consigliamo alla Raggi, che continua imperterrita ad annunciare opere inesistenti o mal realizzate come in questo caso, ad evitare di andare a tagliare nastri in presenza di disagi e gravi situazioni di pericolo che saranno più evidenti con l'aumento del traffico dopo il termine dell'emergenza sanitaria", conclude Figliomeni. (Com)