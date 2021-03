Roma: deve andare in ospedale ma e troppo pesante per scendere scale, donna soccorsa da pompieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco di Roma sono dovuti intervenire oggi per un soccorso in via San Fratello, zona Borghesiana, dove una persona di notevole peso doveva essere portata con urgenza in Ospedale e non poteva essere trasportata attraverso le scale. La donna è stata assicurata ad una speciale barella ancorata all’autoscala e trasportata dall’abitazione situata al primo piano fino all’ambulanza, dove è stata presa in consegna dal personale medico per le cure del caso. (Rer)