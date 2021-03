Roma: Celli (RtR), Turchia abbandona convenzione Istanbul, Capitale si faccia sentire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia che la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, getta sconcerto e pone prioritario il rilancio di un messaggio a difesa dei diritti universali delle donne anche dalla nostra città". Lo dichiara in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RtR, Svetlana Celli. "Per questo depositerò una mozione per chiedere alla sindaca e all'assessore allo Sport di intercedere presso il governo e chiedere all'Uefa di spostare la sede che ospiterà la finale di Champions League 2021, in programma allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul - aggiunge Celli -. È un gesto simbolico per ricordare la gravità della scelta di abbandonare la Convenzione scritta in difesa delle donne. Anche per questo ho sottoscritto la petizione della Uil che ha come obiettivo proprio la richiesta all'Uefa".(Com)