Somalia: al Shabaab contro vaccino AstraZeneca, cittadini somali rifiutino le dosi

- Il gruppo jihadista somalo al Shabaab ha chiesto alla popolazione somala di rifiutare le dosi di vaccino AstraZeneca, citando i presunti "effetti collaterali negativi" che hanno portato i Paesi europei a sospendere momentaneamente la produzione. "Questi sono Paesi con risorse mediche di gran lunga migliori rispetto al regime somalo apostata, che non ha nemmeno personale medico qualificato o laboratori per valutare l'efficacia, la sicurezza o le prestazioni del vaccino", si legge in una dichiarazione pubblicata su un account Twitter associato al gruppo. La Somalia ha ricevuto finora 300 mila dosi di AstraZeneca due settimane fa, il primo lotto di un totale 1,2 milioni di dosi assegnate alla Somalia attraverso il meccanismo multilaterale Covax. Il governo non ha pubblicato statistiche su quante persone abbiano finora ricevuto le vaccinazioni. (Res)