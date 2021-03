Covid: De Poli (Udc), manca circolare su bonus baby sitter, governo solleciti Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bonus baby sitter previsto dal decreto del 13 marzo scorso sulle restrizioni Covid rimane scritto sulla carta ma non è ancora una realtà. Manca, infatti, la circolare dell'Inps: chiediamo al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, di farsi carico di sollecitare l'Istituto. Il governo ha stanziato, infatti, 283 milioni per questo sussidio fino a fine giugno. Ci sono centinaia e centinaia di migliaia di famiglie che sono in attesa di questo importante misura che va incontro ai genitori che lavorano e che sono chiamati a fare i conti con la didattica a distanza". A chiederlo è il senatore Udc, Antonio De Poli, che aggiunge in una nota: "Abbiamo il dovere, in questo momento molto delicato, di aiutare le famiglie che stanno affrontando disagi legati alla stretta delle scuole a causa del Covid. Le famiglie con entrambi i genitori che lavorano sono 3,9 milioni su 8,4 milioni di coppie con almeno un figlio: il 29 per cento ha bambini fino a 6 anni, il 45 per cento tra i 6 e i 17, mentre il resto dai 18 in su. Per non parlare dei genitori single: circa 2 milioni. Bisogna fare presto: non possiamo abbandonare le famiglie". (Com)