Milano: Granelli, ad aprile valuteremo se riattivare Area B

- Il Comune di Milano il mese prossimo potrebbe decidere di riattivare Area B. “Attualmente è sospesa come la sosta regolamentata, in virtù della situazione pandemica. Stiamo monitorando i dati del trasporto pubblico locale e del traffico insieme al Politecnico e al tavolo della Prefettura. Nell’ultimo incontro di ieri abbiamo condiviso di proseguire lo stato attuale, in attesa dei provvedimenti che arriveranno dopo aprile. E in base a quello, all’andamento del Tpl, all’andamento dell’ora di punta e allo sviluppo del traffico, decideremo quando, come e se riattivare Area B”, ha detto l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano Marco Granelli nella commissione consiliare dedicata al bilancio della sua direzione, facendo anche sapere che nel frattempo “sta continuando la posa delle telecamere” di accesso alla grande zona a traffico limitato che include buona parte del territorio milanese. (Rem)