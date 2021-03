Milano: Sardone (Lega) su Area B, sinistra pensa solo a incassare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra non cambierà mai: pensano solo a fare casa sulla pelle dei cittadini, mai alla loro salute". Lo dichiara la consigliera comunale milanese della Lega ed europarlamentare Silvia Sardone, commentando le dichiarazioni dell'assessore alla Mobilità Marco Granelli sull'eventuale riattivazione di Area B. "Che motivo c'è di attivare Area B visto che con ogni probabilità saremo in zona rossa/arancione per tutto il mese di aprile?", si chiede Sardone, che critica anche la decisione della giunta di non introdurre il cosiddetto "biglietto breve". "Non averlo inserito nel preventivo del bilancio 2021 è un altro grande fallimento della giunta Sala, green ed ecologista solo a parole. Ci sarebbe la possibilità di far risparmiare chi fa poche fermate di metropolitana e incentivare così l'uso dei mezzi, ma come al solito i finto-ambientalisti fanno spallucce", commenta la consigliera leghista. (Com)