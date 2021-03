Imprese: Cy4Gate, via libera da assemblea soci a bilancio d'esercizio 2020, Galtieri nominato nuovo Ceo da Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea dei soci di Cy4Gate, società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che in data odierna si è riunita l’assemblea ordinaria degli azionisti in prima convocazione, sotto la presidenza di Domitilla Benigni. E' quanto si legge in una nota. Come previsto al primo punto all’ordine del giorno, l’assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che chiude con una crescita di tutti gli indicatori economici e del quale si riportano i seguenti principali risultati: i ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 12,5 milioni di euro, con un incremento del 69 per cento circa rispetto al 31 dicembre 2019 ( 7,4 milioni di euro). Il risultato operativo (Ebitda) - continua la nota - è pari a 6,7 milioni (3,1 milioni al 31 dicembre 2019) ed evidenzia un Ebitda margin pari al 53,5 per cento. L’utile d’esercizio è pari a 5 milioni di euro con una significativa crescita del 170 per cento, legata, oltre ai fattori sopradescritti, a contenuti oneri finanziari e straordinari. La posizione finanziaria netta è positiva per 9 milioni milioni circa, con un netto incremento rispetto al 31 dicembre 2019 (negativa per 0,8 milioni), grazie ai proceeds dell’Ipo parzialmente bilanciati da investimenti effettuati nel corso del secondo semestre 2020. (segue) (Com)