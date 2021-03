Imprese: Cy4Gate, via libera da assemblea soci a bilancio d'esercizio 2020, Galtieri nominato nuovo Ceo da Cda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea - prosegue la nota - ha, inoltre, approvato la destinazione del risultato d’esercizio di euro 5.006.617 come segue: riserva legale per euro 3.710 fino al raggiungimento del limite di legge ex articolo 2430 codice civile; utile portato a nuovo per la residua parte di euro 5.002.907. Come previsto al secondo e al terzo punto all’ordine del giorno, l’assemblea degli azionisti ha altresì deliberato l’integrazione del Consiglio di amministrazione attraverso la nomina del dottor Emanuele Galtieri, del dottor Vincenzo Pompa, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento emittenti Aim e dall’articolo 25.1 dello statuto sociale, nonché attraverso la nomina ai sensi dell’articolo 2386 codice civile del professor Alberto Sangiovanni Vincentelli, nominato per cooptazione dal Consiglio di amministrazione in data 22 giugno 2020. Inoltre, sempre in data odierna, si è tenuto il Consiglio di amministrazione che ha, tra l’altro, nominato il neo eletto dottor Emanuele Galtieri quale amministratore delegato di Cy4Gate in continuità con quanto già comunicato al mercato in data 22 gennaio 2021. (Com)