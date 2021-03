Brasile: spese sospette, commissione della Camera convoca il ministro della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti della Commissione per l'ispezione finanziaria e controllo della Camera dei deputati del Brasile ha disposto la convocazione del ministro della Difesa per fornire spiegazioni in merito ad alcune spese giudicate sospette dai parlamentari. "Nel fare un controllo nei processi di acquisto per le Forze armate da parte del ministero dell'Economia, siamo rimasti sorpresi nel rilevare diverse voci relative all'acquisto di picanha (carne prelibata), birra, merluzzo e salmone a un prezzo superiore a quello di mercato", si legge nella convocazione. La convocazione portava il nome del generale Fernando Azevedo e Silva. Tuttavia il ministro è stato appena sostituito e per questo comparirà in aula il nuovo ministro, Walter Sousa Braga Netto. Il ministro non può rifiutare di presentarsi in caso di convocazione. Un invito a comparire è stato inviato anche al ministro dell'Economia, Paulo Guedes. Non generando obbligo, l'invito può essere disatteso dal ministro. (Brb)