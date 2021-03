Recovery: Tiraboschi (FI), perimetro economia digitale non delineato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il digital compass individua tre punti molto chiari: il capitale umano e le competenze digitali, l’infrastruttura digitale a favore della Pmi e io aggiungo della Mpmi, la Pa che va verso i cittadini e non il contrario”. Lo ha detto in aula la senatrice di Forza Italia Maria Virginia Tiraboschi, durante il dibattito sulla relazione delle Commissioni parlamentari sulla proposta del Pnrr. “Purtroppo questi punti strategici sono troppo sfumati nel Pnrr e il perimetro dell’economia digitale non è ben delineato - ha spiegato -. Se penso al turismo e all’industria creativa italiana che sono la sintesi perfetta del Made in Italy al quale si accenna, senza però definire il modello di crescita e sviluppo del potenziale inespresso di questo comparto di economia reale che potrebbe valere ulteriori 3-4 punti di Pil rispetto a quelli del 2019, ci si rende conto che la futura crescita non può prescindere dall’ibridazione di economia analogica, che valorizza le eccellenze locali e territoriali e economia digitale diffusa e verticalizzata per settori produttivi, affiancati da digital hub con incubatori/acceleratori per indirizzare la finanza alle imprese più innovative e meritevoli di essere accelerate verso il mercato. Insomma va scritto il nuovo rapporto tra pubblico e privato. Il risultato è che sempre più spesso i grandi gruppi privati si trovano a trattare direttamente questioni che hanno un forte impatto pubblico. Penso alla raccolta dei dati, il petrolio dell’economia digitale e all’interpretazione contemporanea dell’art. 117, lettera r della Costituzione”. (segue) (Com)