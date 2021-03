Recovery: Tiraboschi (FI), perimetro economia digitale non delineato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Infine, pensando all’Agenzia italiana dell’Ia, alla quale non si fa cenno nel Pnrr, non va dimenticato il piano delle relazioni internazionali che nella fase della globalizzazione ‘matura’ contano sempre di più - ha precisato -. Nel quadro di sovranità tecnologica europea che il ministro Colao ha detto di voler costruire con Francia e Germania il coordinamento deve essere molto forte, perché le distinzioni a cui siamo abituati (privato, pubblico, nazionale e sovranazionale) sono sempre più sfumate e perché la percezione è quella che, pur rappresentando le burocrazie, le imprese, le università, le autorità indipendenti e gli organismi sovranazionali un’ampia gamma di soggetti dotati di competenza e autorevolezza, non si muovano in maniera coordinata. L’inadeguatezza degli assetti di governo e di governance rappresentano un nervo scoperto al di là della pandemia, così come la complessità dei processi decisionali che necessita di sempre maggiore competenza e di livelli adeguati di decisione che potrebbero portare a una maggiore concentrazione di potere verso le élite politiche nei confronti delle quali la sfiducia del popolo rimane alta e rischia di aumentare”. (Com)