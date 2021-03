Kosovo: Banca mondiale stima ripresa economica al +4 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 18 febbraio il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha stimato una contrazione del Pil del Kosovo del 6 per cento nel 2020 a causa della pandemia del Covid-19. "Nonostante il sostegno politico, l'attività economica viene stimata in calo del 6 per cento nel 2020 sulla base dell'effetto combinato delle strette misure di contenimento interne e delle restrizioni ai viaggi internazionali", si leggeva nel rapporto dell'Fmi al termine delle consultazioni con le autorità kosovare. Secondo l'istituzione finanziaria internazionale, il deficit fiscale in Kosovo è aumentato del 7,7 per cento in rapporto al Pil a causa del crollo nelle entrate fiscali e dell'attuazione delle misure per mitigare l'impatto della crisi. (Alt)