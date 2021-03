Serbia: Fassino, riprendere i negoziati Ue per i Balcani occidentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Fassino, altro elemento importante è "favorire l'integrazione europea è giungere a un accordo di normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo, sulla base dell'opera di mediazione dal Rappresentante Ue Miroslav Lajcak". "L'Italia – rimarca - da sempre sostiene l'integrazione europea della Serbia e dei Balcani occidentali e sollecita l'Ue a dare segnali certi di volontà di integrazione, aprendo una nuova stagione di allargamento e definendo tempi e modalità certe per ogni Paese della regione. In questa direzione -conclude Fassino- agisce da tempo, accanto all'azione del governo italiano, la Commissione esteri della Camera dei deputati in una intensa collaborazione con la Commissione del Parlamento serbo e con quelle delle altre nazioni che culminerà il 26 aprile nella Conferenza di tutti i Presidenti delle Commissioni esteri dei Balcani occidentali". (Res)