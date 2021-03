Kosovo: ministra Esteri Gervalla, priorità è ripristino della credibilità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità per il Kosovo è ripristinare la sua credibilità internazionale a partire dall'immagine della sua diplomazia. Lo ha affermato la ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla, in un'intervista al portale d'informazione "Birn". Secondo la ministra, infatti, il Kosovo "non viene oggi preso seriamente dai Paesi nel mondo" anche per le modalità di reclutamento dei suoi diplomatici e del personale all'estero. Gervalla ha rinnovato poi la sua critica ad uno dei punti contenuti negli accordi tra Pristina e Belgrado, raggiunti dal precedente esecutivo con la mediazione Usa, il quale prevede una moratoria di un anno per le richieste del Kosovo di aderire alle organizzazioni internazionali. "L'impegno preso a Washington è una terribile violazione del diritto del Kosovo", ha dichiarato la ministra osservando che "non si può mettere in pausa l'integrità e la costituzionalità di un Paese in nessuna situazione: noi non siamo un esperimento, siamo uno Stato sovrano".(Alt)