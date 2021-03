Milano: per 2021 Comune ipotizza 350 milioni da biglietti Tpl, il 70 per cento del pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2021 il Comune di Milano mette a bilancio 350 milioni di entrate da biglietti e abbonamenti al trasporto pubblico locale, una cifra superiore al 70 per cento di quanto previsto nel bilancio 2020 (490 milioni), quando poi a causa della pandemia si sono incassati appena 182 milioni. "Abbiamo fatto una previsione di 350 milioni, ipotizzando che con la ripresa si possa avere un maggior utilizzo del Tpl. A metà febbraio, quando eravamo in zona gialla, dopo la ripresa delle scuole, avevamo circa il 42-43 per cento di riempimento del Tpl. E anche in queste settimane di zona rossa il Tpl trasporta 400-420mila persone, con un utilizzo del 30 per cento, mentre nel lockdown 2020 era inferiore al dieci per cento. Con la campagna vaccinale e le ipotizzate riaperture da maggio/giugno contiamo di aumentare dal 30 per cento di queste settimane e arrivare ad altri numeri", ha spiegato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli nella commissione consiliare in cui ha illustrato il bilancio della direzione mobilità. (segue) (Rem)