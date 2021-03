Milano: per 2021 Comune ipotizza 350 milioni da biglietti Tpl, il 70 per cento del pre-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche da Area C il Comune ipotizza di incassare oltre il 70 per cento del periodo pre Covid, cioè 25 milioni, contro i 34 del preventivo 2020, che nell'attestato si sono ridotti a 15. "Riteniamo che sia una previsione realistica, in quanto Area C è stata riattivata dal 25 febbraio, quindi abbiamo scoperti meno di due dodicesimi. La cifra indicata è il 73 per cento del precedente e attualmente abbiamo un traffico in Area C simile al pre-Covid, tra l'85 e il 90 per cento", ha spiegato Granelli. Dalla sosta a pagamento il Comune conta di incassare nel 2021 6,4 milioni, la stessa cifra ipotizzata per il 2020 (quando poi, con la liberalizzazione della sosta scattata con la pandemia, Palazzo Marino ha incassato appena 300mila euro). "Abbiamo mantenuto la stessa previsione del 2020 anche perché stiamo tracciando delle nuove strisce blu", ha spiegato l'assessore, citando l'ambito di Bisceglie e di Rogoredo-Santa Giulia. Il totale delle entrate messe a bilancio per il Tpl nel 2021 è di 714,5 milioni. L'entrata maggiore, dopo i 350 milioni di proventi da biglietti, sono i 263 milioni di trasferimenti dall'Agenzia Tpl, "4 milioni in meno del 2020 - ha spiegato Granelli - per via della diversa ripartizione che ha fatto Regione che penalizza l'agenzia di Milano. Auspichiamo che Regione possa cambiare la distribuzione e sostenere meglio il territorio del bacino di Milano". (segue) (Rem)