Milano: per 2021 Comune ipotizza 350 milioni da biglietti Tpl, il 70 per cento del pre-Covid (3)

- Terza voce sono i contributi statali per la compensazione di mancati introiti da Tpl, che Palazzo Marino valuta in 88 milioni (nel 2020 sono stati 95). Tra le entrate figurano poi, In linea con il preventivo 2020 6,5 milioni da Regione Lombardia per le tessere di libera circolazione delle forze dell'odine e 7 milioni dai Comuni di prima fascia. Quanto alle uscite, nel bilancio preventivo 2021 ammontano a 742 milioni, con uno sbilancio tra entrate e uscite di 27,5 milioni, contro i 180 effettivi che ci sono stati nel 2020. Durante la commissione Granelli ha frenato anche sull'introduzione del cosiddetto "biglietto breve", a un costo minore a 2 euro: "Non abbiamo ritenuto opportuno inserirlo oggi in un quadro già di grave difficoltà a sostenere il Tpl", ha spiegato l'assessore. "Nel 2019 mi fu assicurato che sarebbe stato fatto nel 2020. Ora per la pandemia viene rinviato alle calende greche. È proprio un errore. Siamo alla solita siderale distanza tra le promesse e i fatti", ha attaccato il presidente della commissione Mobilità Carlo Monguzzi (Pd), osservando che il biglietto a un costo minore per fare poche fermate "andrebbe a fagiolo con la città in cui tutto si fa a 15 minuti di distanza". (Rem)