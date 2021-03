Recovery: Rampelli (Fd'I), su infrastrutture e Roma assenza di visione e risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza nella sua prima versione difetta di una visione generale e nebulizza 209 miliardi rischiando di non farli fruttare". E' quanto ha dichiarato Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I, intervenendo in Aula. "Cosa grave se si considera che oltre 160 miliardi peseranno sulle future generazioni che dovranno restituirli a Bruxelles - afferma Rampelli -. Nel dettaglio occorre per esempio capire che la digitalizzazione è importante esclusivamente per velocizzare e semplificare le procedure amministrative e per questo è giusto investirvi risorse, ma a tre condizioni: che si elimini il divario con le zone più problematiche, il sud, le isole, i comuni montani; che il saldo sociale sia pari a zero, cioè che non si sacrifichi un solo posto di lavoro; che non sia modificato il nostro sistema sociale, incentrato sull'umanesimo del lavoro. La persona si realizza con il lavoro, che rende liberi e autonomi e non con una sorta di reddito di cittadinanza globale. Roma Capitale nel Pnrr non c'è, si arriva al paradosso di una spinta politica intrapresa con evidenti fini propagandistici in Commissione Affari costituzionali per dare poteri speciali a Roma, ma nei fondi di cui si discute Roma non compare. Come se i poteri di esercitassero insiemi ai salmi - continua Rampelli -. La città eterna per essere Capitale universale e competere con Parigi, Berlino e Londra deve ricevere le stesse risorse delle altre capitali europee. Fratelli d'Italia chiede un miliardo l'anno. Infine, le infrastrutture: i nostri porti sono completamente fuori dalle rotte che transitano nel Mediterraneo perché manca il collegamento adeguato Messina e il continente. Che cosa aspettiamo a realizzare il ponte sullo Stretto per intercettare quella ricchezza che transita sulle rotte del nord Africa e del Medio Oriente e portare l'alta velocità a Palermo? E poi la transizione ecologica che non circostanzia gli interventi per rendere sostenibili l'energia, la moda, il trasporto pubblico, gli impianti di riscaldamento, che non lancia nemmeno linee generali sulla sostituzione edilizia, il dissesto idrogeologico e l'erosione delle coste, l'edilizia scolastica, per ora solo segnali timidi. Di fumo", conclude il deputato di Fd'I.(Com)