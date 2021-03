Lavoro: Treu (Cnel), vaccinazione e investimenti le politiche attive più importanti per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio eravamo impreparati, ma ora bisogna agire. Tutto il Paese deve agire in modo più attivo, poiché con un piano di vaccinazioni efficace e con gli investimenti adeguati, avremo delle grandi prospettive di crescita. Lo afferma Tiziano Treu, ex ministro e attuale presidente del Cnel, ha aperto il Digital Debate organizzato da Consenso Europa, società del gruppo Hdrà specializzata in Public Affairs e Comunicazione Strategica, dal titolo "L'impatto della crisi sul mercato del lavoro. Criticità e prospettive delle politiche attive". A seguito dell'introduzione di Stefano Colarieti, direttore generale di Consenso Europa, e di Andrea Pancani, di Coffee Break, sono intervenuti Nunzia Catalfo, già ministro del Lavoro e deputata M5s, Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, Elena Murelli (Lega), componente della Commissione Lavoro alla Camera, Paola Nicastro, Direttore Anpal, e Andrea Cafà, presidente Cifa. "Questa crisi sta colpendo in modo molto differenziato - ha continuato Treu - e noi ad oggi non abbiamo gli strumenti adatti per sostenere tutti i lavoratori. La riforma degli ammortizzatori servirà a renderli più uniformi, semplificando l'iter e riducendo i tempi di arrivo. Più si faranno investimenti, puntando sui settori che crescono, meno ci troveremo in difficoltà". L'ex ministro Nunzia Catalfo ha sottolineato come "la pandemia abbia accelerato il cambiamento del mercato del lavoro, il quale deve essere affrontato dando priorità ad una riforma degli ammortizzatori sociali universale e ad un piano di formazione mirata per la transizione dei lavoratori. Infatti - ha aggiunto Catalfo - investire nelle competenze dei lavoratori è la chiave di volta per seguire la trasformazione del mercato del lavoro". (segue) (Rin)