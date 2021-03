Lavoro: Treu (Cnel), vaccinazione e investimenti le politiche attive più importanti per la ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Segretario Confsal Margiotta vi sono le risorse adeguate per pensare un "sistema di attivazione unico del lavoro, i cui principi basilari siano la formazione, come strumento per l'aggiornamento e l'allineamento delle competenze, e la condizionalità, dando possibilità di percepire un reddito solo a chi si sta formando. Gli strumenti per attuarlo - ha indicato Margiotta - sono l'assegno di ricollocazione e l'incentivo all'assunzione, parametrato alla differenza di competenze tra individuo ed offerta". La Deputata della Lega Murelli ha evidenziato l'impossibilità attuale di "associare il lavoro al posto fisso. Proprio per questo è fondamentale la formazione, concentrandosi sui giovani e sulle donne, maggiormente colpiti dalla crisi. Per questo, ad esempio, - ha specificato Murelli - nel Pnrr sono previsti 15 miliardi di investimenti per un rinnovamento degli istituti professionali, dando ai giovani la possibilità di un apprendimento diretto ed un inserimento più rapido nel mercato del lavoro". Per la Presidente dell'Anpal, Paola Nicastro, è fondamentale non dimenticarsi "dei soggetti già disoccupati prima della pandemia, la cui fragilità è aumentata sensibilmente. L'Anpal ha un ruolo fondamentale nell'azione di coordinamento delle attività di formazione per eliminare le disuguaglianze locali, lavorando sui livelli essenziali delle prestazioni da attuare su tutto il territorio con le stesse opportunità. La sfida è quella di dimenticare la competizione tra vari livelli di controllo istituzionale, e lavorare tutti nella la stessa direzione". In conclusione, il presidente Cifa Andrea Cafà ha posto l'accento sul ritardo del governo per gli investimenti sul lavoro, indicando "la necessità di una task force, formata da enti di formazione ed agenzie per il lavoro. Dobbiamo traghettare il mercato verso una ripresa più digitale e più green, avviando la persona verso una formazione mirata. Inoltre - ha aggiunto Cafà - per evitare che il sistema si blocchi, sarebbe fondamentale costruire un ecosistema di apprendimento permanente, mettendo in rete imprenditori ed associazioni di categoria." (Rin)