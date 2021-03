Rifiuti: Becchetti (Lega), Zingaretti irresponsabile espone Roma a catastrofe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per evitare un'emergenza rifiuti per le strade di Roma, Zingaretti e Raggi, ormai disperati e senza idee, non trovano di meglio che portare i rifiuti della Capitale in un'altra regione, con tutti i costi economici e ambientali che ne conseguono. Questo è il risultato dell'inerzia e dell'incapacità del presidente Zingaretti e della sindaca Raggi". Lo dichiara in una nota Alfredo Becchetti, coordinatore romano della Lega. "Tanti anni sono stati persi nel nulla. I 5 stelle con la loro 'decrescita felice' hanno portato Roma al collasso. Ma peggio ancora ha fatto Zingaretti che si è dimostrato un amministratore completamente irresponsabile - aggiunge - esponendo la Capitale al rischio catastrofe. Per paura di decidere e per fare i suoi dispettucci alla sindaca Raggi, ha condannato i territori all'assenza di infrastrutture per la gestione di rifiuti. Di fatto non abbiamo un piano rifiuti e il tema viene affrontato nel Lazio con iniziative e soluzioni estemporanee che comportano solo sprechi di risorse e perdite si tempo", conclude.(Com)