Germania: appello Soeder (Csu)-Kretschmann (Verdi) a Laender per azione contro Covid

- I primi ministri della Baviera e del Baden-Wuerttemberg, rispettivamente Markus Soeder e Winfried Kretschmann, hanno rivolto un appello ai capi di governo degli altri Laender, chiedendo un'azione decisa contro la pandemia di Covid-19. “Dobbiamo assumerci la nostra responsabilità ora e non siamo più autorizzati a discutere”, hanno scritto Soeder, presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), e Kretschmann, esponente dei Verdi, in una lettera agli altri primi ministri dei Laender. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, che afferma di aver visionato la missiva, Soeder e Kretschmann chiedono soprattutto di azionare il “freno di emergenza”. Si tratta del meccanismo che ferma le riaperture in corso in Germania dall'8 marzo, quando l'incidenza settimanale dei contagi supera i 100 nuovi casi su 100 mila abitanti. Inoltre, con il “freno di emergenza” vengono inasprite le restrizioni per il contenimento della pandemia, con la Germania in blocco generale dal 16 dicembre 2020 al 18 aprile prossimo. Tuttavia, tale dispositivo è stato applicato in maniera notevolmente diseguale dai Laender, provocando un'accesa polemica tra il governo federale e gli Stati. Ora, Soeder e Kretschmann chiedono uno “spirito unificato” nel contrasto al coronavirus. In particolare, per i capi di governo di Baviera e Baden-Wuerttemberg, su scala nazionale devono essere introdotti il coprifuoco notturno, “adeguate restrizioni ai contatti, test e requisiti costanti di utilizzare le maschere Ffp2. I Laender dovrebbero, infine, adottare regole uniformi sulle scuole per il periodo successivo alle vacanze di Pasqua, con particolare attenzione ai test obbligatori per tutto il personale e gli alunni. (Geb)