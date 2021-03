Governo: Urso (Fd'I), in tre anni altrettante diverse politiche estere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa legislatura abbiamo avuto tre governi con tre diverse politiche estere ma con lei, ministro Di Maio, sempre in un ruolo importante di governo che ha caratterizzato le tre diverse politiche estere: il primo governo Conte era antieuropeo e filocinese come dimostrano proprio i due atti in cui lei si rese protagonista: la firma dell’accordo con la Cina sulla via della Seta e l’abbraccio con i gilet gialli in Francia; il secondo governo Conte divenne europeista ma non atlantista al punto che poneva sulla stesso piano Cina e Stati Uniti e lei interpretò anche quella politica estera; il governo Draghi è invece nettamente e finalmente europeista e atlantista, in un mondo in cui emerge in tutta evidenza la contrapposizione di valori e di civiltà tra democrazie occidentali e sistemi totalitari. Speriamo ministro che lei oggi sia consapevole che questa è una scelta di campo e che ciò riguardi non meramente la sfera commerciale o economica ma la sfera dei diritti e delle libertà, senza se e senza ma". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, intervenendo all'audizione del ministro degli Esteri nella riunione congiunta delle commissioni Esteri di Camera e Senato. "Lei più di altri può spiegarci questa mutazione nell’arco di appena tre anni nella stessa legislatura perché lei è l’unico ad essere rimasto sempre e con ruoli autorevoli nel Consiglio dei ministri dei tre governi, mentre i partiti cambiavano posizione e cambiavano anche almeno la loro rappresentanza al governo - ha aggiunto -. Ci auguriamo che abbia davvero capito la lezione e che si sia reso conto che l’Italia, come dimostrano gli arresti di queste ore, è terra di scontro globale e proprio per questo ci vuole coerenza, fermezza e visione nel tutelare i nostri interessi nazionali e il nostro sistema di valori e di alleanze". (Com)