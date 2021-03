Abruzzo: Parco Gran Sasso e Wwf firmano accordo per promuovere iniziative comuni per tutela ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Wwf i gruppi montuosi del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Parco dal 1991, sono da sempre luoghi di grandi attività, fin dalle battaglie per la sua nascita e poi per la tutela dell'acquifero del Gran Sasso che fornisce ottima acqua ad oltre 700 mila abruzzesi. Qui il Wwf negli anni '70 organizzò alcuni tra i suoi primi campi di volontariato e trekking e qui è nato, prima ancora dell'istituzione dell'ente parco, il Centro di Educazione all'Ambiente "Monti della Laga" che ancora oggi è operativo nel comune di Cortino (Te), piccolo centro montano del Parco. All'interno del Parco è poi è presente l'Oasi Wwf del Lago Secco nel comune di Accumuli (RI), nel versante laziale, mentre appena fuori dai confini sul versante pescarese si trova l'Oasi WWF del Lago di Penne (PE), una delle porte del parco. "Siamo felici di questa collaborazione che stimolerà, ne siamo certi, iniziative comuni nel campo della conservazione e della sensibilizzazione del pubblico. Il Parco del Gran Sasso, una delle aree protette più estese del Belpaese, ospita specie straordinarie della nostra fauna, come il lupo e il camoscio d'Abruzzo, e insieme sapremo raccontare meglio alle nuove generazioni perché è importante impegnarsi con le aree naturali protette affinché specie e habitat a rischio abbiano un futuro", ha detto Donatella Bianchi, presidente Wwf Italia. (Gru)