Russia: Navalnyj annuncia sciopero fame per protestare contro mancata assistenza medica (2)

- Navalnyj ha allegato anche una lettera che ha indirizzato al direttore della colonia penale in cui è recluso, nella regione di Vladimir. Nella missiva si ricorda come "il diritto all'assistenza medica e alle visite da parte di uno specialista siano scritte nero su bianco nella legge". L'attivista russo ha poi sottolineato come non veda alcun motivo per scrivere nuovi appelli per richiedere assistenza, dal momento che "l'unica reazione a queste cose è la pressione psicologica". Il dipartimento del Servizio penitenziario federale della regione di Vladimir ha spiegato di non sapere nulla dello sciopero della fame di Navalnyj. (Rum)