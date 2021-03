Lombardia: indagini pm Milano su origine soldi scudati da Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Milano vuole vederci chiaro sull'origine dell'eredità da 5,3 milioni di euro detenuta da Attilio Fontana in un conto svizzero e che è stata regolarizzata con una voluntary disclosure nel 2015. Dalla documentazione analizzata dagli inquirenti 'non tornerebbero' parte dei flussi finanziari collegati ai due trust aperti dalla madre dell'attuale governatore lombardo alle Bahamas rispettivamente nel 1997 e nel 2005. Per questo motivo i pm Furno-Scalas-Filippini, coordinati dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, hanno inoltrato una rogatoria in Svizzera al fine di completare la documentazione allegata alla domanda di voluntary disclosure presentata da Fontana. (Rem)