Umbria: De Luca (M5s), a Terni liste d'attesa infinite per 2mila interventi in meno che a Perugia

- “Ci hanno risposto solo dopo che abbiamo minacciato di rivolgerci in Procura. E sono usciti fuori dati clamorosi che purtroppo confermano chiaramente la nostra tesi: la volontà della giunta Tesei di distruggere la sanità pubblica a Terni”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale umbro Thomas De Luca (M5s) che ha aggiunto: “Un piano in atto per depotenziare l'ospedale ternano che durante gran parte della pandemia ha dovuto far fronte ad un numero maggiore di ricoveri e un numero di terapie intensive costantemente occupate maggiore rispetto a quello perugino, nonostante per molto tempo i numeri della provincia di Terni fossero da zona bianca. In seguito alla sospensione delle attività chirurgiche, di ricovero programmate e delle attività ambulatoriali procrastinabili, decisa dalla direzione sanitaria regionale per evitare la diffusione del virus negli ospedali, dal 1 dicembre scorso ad oggi sono stati effettuati a Perugia 4.013 interventi mentre a Terni solo 2.300 con circa 2.000 persone in più in lista di attesa per un'operazione". (segue) (Ren)