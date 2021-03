Umbria: De Luca (M5s), a Terni liste d'attesa infinite per 2mila interventi in meno che a Perugia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha spiegato: "Un anno fa, con mille dipendenti in meno l'azienda ospedaliera di Terni aveva fatto solo 100 interventi in meno di Perugia. Nel 2014 a Perugia erano stati erogati 9.248 Drg chirurgici ordinari con degenza superiore a un giorno mentre erano stati 8.486 a Terni. Non serve aggiungere altro. Una situazione al limite considerando anche la grave carenza di personale a cui non si riesce ancora far fronte”. Quindi ha aggiunto: “Il direttore generale non può rimanere in silenzio ed essere l'esecutore di questo piano. La situazione sanitaria dell'Umbria meridionale è una bomba pronta ad esplodere. Il Santa Maria, di fatto, non eroga più servizi, le assunzioni sono al palo, gli anestesisti promessi non arrivano e c'è un vero e proprio esodo degli operatori sanitari. Terni e i ternani meritano dignità". Infine il consigliere regionale ha concluso: "L'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, e il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Terni, Pasquale Chiarelli, dovrebbero dimettersi per rispetto verso quei cittadini ai quali non sono più in grado di assicurare un servizio sanitario pubblico efficace ed efficiente”. (Ren)