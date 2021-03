Giustizia: Cartabia, pandemia sta accelerando sistema riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La pandemia interroga e mette sotto stress, sotto molti aspetti, le nostre strutture giuridiche”. Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, al dibattito online (registrato) “Le Parole del diritto: pandemia, diritto, istituzioni e società”, sul sito della Treccani e della Fondazione Corriere della Sera. Secondo Cartabia, “la pandemia sta fungendo anche da grande laboratorio, una sperimentazione per forme di ammodernamento che possono rendersi utili anche in tempi ordinari. I continui correttivi messi in campo hanno funto da acceleratore in un sistema di riforme necessarie. Nel mio dicastero e non solo, c’è come un doppio binario: c’è l’urgenza da affrontare - perché la pandemia investe il Governo con continue domande improcrastinabili, che richiedono interventi urgenti e contingenti - ma parallelamente, c’è un piano di riforme che si stanno sviluppando anche imparando dalle lezioni della pandemia, che speriamo possano rimanere un patrimonio a disposizione anche delle strutture giuridiche del futuro”.(Rin)