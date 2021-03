Rifiuti: Gasparri (FI), dall'uovo di Pasqua di Zingaretti e Raggi spunta emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue l'emergenza rifiuti nella città. E la decisione annunciata per domani di chiudere la discarica di Roccasecca, aggrava ancor più la situazione. Regione, Comune e Ama non hanno trovato soluzioni praticabili. Se non quelle di rivolgersi a Toscana e Abruzzo per lo smaltimento. Una soluzione pasticciata, che fa aumentare di gran lunga le spese e conferma l'incapacità di gestione di Raggi e Zingaretti, aggravando ancor più l disagi nell'erogazione del servizio e nell'impatto ambientale". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Lo spostamento dei rifiuti comporta infatti l'inevitabile incremento del traffico pesante. Tutto questo accade alla vigilia delle festività pasquali, con il rischio di rallentare anche lo svuotamento dei cassonetti - aggiunge -. Forza Italia di Roma, insieme a Piergiorgio Benvenuti, responsabile della consulta ambiente di Forza Italia nella capitale, già presidente dell'Ama, denunciano in tutte le sedi il grave e colpevole ritardo delle istituzioni locali. Basta giocare allo scarica barile e al rimpallo di responsabilità. Quello dei rifiuti è diventato uno spettacolo indegno non più tollerabile. Così come non è più tollerabile assistere all'inezia di chi ha il dovere di decidere e agire: l'amministratore unico dell'Ama che solo ieri ha chiesto di poter conferire maggiori rifiuti al Tms di Rocca Cencia; la Raggi e Zingaretti che bocciano la proposta ma non trovano alternative - prosegue -. Insomma, una vergogna che peserà sui cittadini chiamati a pagare le tasse, a Roma la Tari è fra le più alte d'Italia; peserà sul decoro della città e farà segnare ancora il passo rispetto alla raccolta differenziata. Raggi e Zingaretti per loro manifesta incapacità politica, non sono stati in grado di programmare la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Un'opera tanto necessaria e da troppo vanamente attesa dai romani", conclude. (Com)