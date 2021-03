Libia-Italia: ambasciatore Tarhuni visita sede dell’operazione Irini a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Libia in Italia, Omar Tarhuni, ha visitato la sede dell'operazione aeronavale europea Irini, ospitata presso il Comando Operativo di Vertice Interforze a Centocelle (Roma). Accolto dal comandante dell'operazione Irini, contrammiraglio Fabio Agostini, e dal suo staff, l'ambasciatore Tarhuni ha ricevuto un aggiornamento sull'operazione e sui suoi risultati. "È un piacere averla qui come segno tangibile di un rinnovato approccio dell'establishment politico libico all'Ue e all'operazione Irini", ha affermato il comandante Agostini, secondo quanto si apprende dal sito dell'Operazione. L'ambasciatore Tarhuni, da parte sua, ha affermato che il nuovo Governo di unità nazionale in Libia è profondamente impegnato nella ricerca della stabilizzazione e della pace per il paese, auspicando a tal fine una cooperazione rafforzata con l'Ue. (Res)