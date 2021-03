Usa-Turchia: rapporto dipartimento di Stato denuncia arresti e “uccisioni arbitrarie” nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i problemi più significativi legati ai diritti umani in Turchia figurano le notizie di uccisioni arbitrarie, morti sospette di persone detenute, sparizioni forzate e arresti arbitrari. Lo afferma il rapporto annuale per il 2020 del dipartimento di Stato Usa sulla situazione dei diritti umani nel Paese. Dopo aver ricordato l’ordinamento costituzionale della Turchia, il sommario del rapporto segnala che “alle elezioni presidenziali e parlamentari del 2018 l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha espresso preoccupazione riguardo alle restrizioni sui reportage dei media e sull’ambiente della campagna elettorale, inclusa la detenzione di un candidato presidenziale che ha ristretto la capacità dei candidati dell’opposizione di competere su base equa e di fare campagna liberamente”. Le autorità civili “hanno mantenuto un controllo efficace sulle forze dell’ordine, ma i meccanismi per investigare e punire abusi e corruzioni sono rimasti inadeguati”, si legge. “Membri delle forze di sicurezza hanno commesso alcuni abusi. Sotto l’ampia legislazione antiterrorismo approvata nel 2018 il governo ha continuato a restringere libertà fondamentali, e ha compromesso lo Stato di diritto”, prosegue il sommario. (segue) (Nys)