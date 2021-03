Usa-Turchia: rapporto dipartimento di Stato denuncia arresti e “uccisioni arbitrarie” nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal tentativo di colpo di Stato del 2016, le autorità hanno rimosso o sospeso più di 60 mila agenti di polizia e militari e circa 125 mila funzionari civili, rimosso un terzo dei magistrati, arrestato o imprigionato più di 90 mila cittadini e chiuso più di 1.500 organizzazioni non governative per ragioni legate al terrorismo, primariamente per presunti legami con il movimento del religioso Fethullah Gulen, che il governo ha accusato di essere la mente del tentato colpo di Stato e ha designato come leader della ‘Organizzazione terroristica Fethullahista’”, prosegue il rapporto. Tra i “significativi problemi” relativi ai diritti umani il rapporto cita “notizie di uccisioni arbitrarie, morti sospette di persone detenute, sparizioni forzate, arresti arbitrari e detenzione continua di decine di migliaia di persone, inclusi politici dell’opposizione ed ex deputati, avvocati, giornalisti, attivisti per i diritti umani e impiegati della missione Usa, per presunti legami con gruppi ‘terroristici’ o discorsi pacifici e legittimi”. (segue) (Nys)