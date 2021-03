Usa-Turchia: rapporto dipartimento di Stato denuncia arresti e “uccisioni arbitrarie” nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il rapporto menziona “l’esistenza di prigionieri politici, inclusi funzionari eletti; rappresaglia politicamente motivata contro individui situati al di fuori del Paese; problemi significativi con l’indipendenza della magistratura; gravi restrizioni della libertà di espressione, di stampa, e di internet, inclusa violenza e minacce di violenza contro giornalisti, chiusura di organi media e arresti ingiustificati o prosecuzione penale di giornalisti e altri, per critiche alle politiche governative o a funzionari”. Ancora, la lista comprende “censura, blocco di siti, l’esistenza di leggi penali per la diffamazione, gravi restrizioni delle libertà di riunione, associazione e movimento; alcuni casi di respingimento di rifugiati, violenza contro donne e persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, oltre che di altre minoranze”. Secondo la diplomazia Usa, il governo di Ankara ha “assunto misure limitate per investigare, perseguire e punire membri delle forze di sicurezza e altri ufficiali accusati di violazioni dei diritti umani”, mentre “l’impunità è rimasta un problema”. Sono proseguiti inoltre “gli scontri tra le forze di sicurezza e l’organizzazione terroristica del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e i suoi affiliati, anche se a un livello ridotto rispetto agli anni passati", che hanno provocato la morte o il ferimento di forze di sicurezza, terroristi e civili. "Il governo non ha rilasciato informazioni sugli sforzi per investigare o perseguire il personale per le morti non volute di civili legate a operazioni antiterrorismo”, conclude il sommario. (Nys)